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Zehra Güneş’ten güzel hareket

UNICEF ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Zehra Güneş’ten güzel hareket

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UNICEF ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması yapıldı. Güneş, "Çok heyecanlı olduğum ve gerçekten gönülden isteyerek yaptığım bir iş için buradayım. O yüzden bu koltuğun öneminin ve değerinin farkındayım. Bana bu şansı tanıyan, bu ortaklığı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Milli voleybolcu, "Kız çocukları demek güçlü yarınlar, güçlü toplumlar demek. Bunun için de kız çocukları öz güvenli, liderlik ve yaşam becerilerini geliştirebileceği fırsatlara sahip olmaları gerekiyor" dedi.

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