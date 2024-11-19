Davinson Sanchez iddiası

Real Madrid'in başarılı yıldızı Eder Militao'nun sezonu kapatmasının ardından İspanyol ekibin transfer listesinde Kolombiyalı stoper üst sıralara çıktı. Elfutbolero'nun haberine göre İspanyol devi, Davinson Sanchez için Galatasaray'a 30 milyon Euro ödemeye hazır. Haberde, Davinson'un Militao'nun boşluğunu doldurabileceği yazıldı. Sanchez, 30 milyon Euro'luk bedelle İspanyol ekibine giderse, tarihin en pahalı Kolombiyalı savunmacıları arasına gireceği kaydedildi. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı 12 kez terleten başarılı oyuncu, 2 gol ve 1 asist yaptı.