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Asıl hedef Dusan Tadic

Arap basını, İstanbul’da bulunan Suudi kulübünün sportif direktörü Esparraga’nın Youssef En Nesyri için girişimlerde bulunduğunu belirtirken, asıl hedefin Dusan Tadic olduğu öğrenildi. Al Nassr’ın Sırp yıldız için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptığı da iddia edildi

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Asıl hedef Dusan Tadic

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Fenerbahçe transferde çok hareketli saatler yaşıyor... Al Nassr formasını giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcayan Sarı-Lacivertliler'de sürpriz ayrılıklar da gündeme gelebilir. Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga'nın geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelmesi büyük bir heyecan yaratmıştı.

YÖNETİME GÖRE TEKLİF YOK
Talisca için Fenerbahçe ile pazarlıklarını sürdüren Esparraga'nın Sarı-Lacivertli takımdan bazı futbolcularla ilgilendiği de öne sürülmüştü. Hatta Arap basını Al Nassr'ın Youssef En Nesyri için 30 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazmış ve bu iddia gündemi sarsmıştı. Fenerbahçeli yöneticiler Faslı yıldızla ilgili kulübe ulaşan bir teklif olmadığını belirtirken, TAKVİM çok çarpıcı bir gelişmeyi gün yüzüne çıkardı. Alınan bilgilere göre Al Nassr'ın transferdeki asıl hedefi Dusan Tadic.

İKİ TARAF DA AYRILIĞA SOĞUK
Suudi kulübünün sportif direktörünün Sarı- Lacivertliler ile yaptığı görüşmede resmi teklif sunduğu belirlendi. Hem Fenerbahçe'nin hem de 35 yaşındaki Sırp yıldızın şu anda ayrılığa sıcak bakmadığı ancak teklifin boyutuna göre olayın farklı bir noktaya taşınabileceği öğrenildi. Kulüp ve oyuncu bazında pazarlıklar önümüzdeki günlerde de sürecek.

KÖRFEZ'E SICAK DEĞİL
Sürpriz bir şekilde Al Nassr'ın transfer gündemine gelen Dusan Tadic'in Körfez'e gitmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ancak Suudi kulübünün Sırp futbolcu için ısrarcı olduğu da ifade ediliyor.

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