Alperen Şengün’den tarihe geçen performans

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez triple-double yaptı. Rockets'ın Chicago Bulls deplasmanında 143-107 kazandığı maçta yaklaşık 26 dakika süre alan Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt, 11 asistlik performans sergiledi. Milli basketbolcu, bu sezon 9 maçta double-double ve 2 karşılaşmada triple-double yapmayı başardı.

Alperen Şengün, Rockets tarihinde üst üste triple-double yapan ilk pivot olurken, James Harden'ın ardından bunu başaran ikinci Houston oyuncusu oldu. Milli yıldız Nikola Jokic ile birlikte, arka arkaya maçlarda triple double yapan 22 yaş veya daha genç tek pivot unvanını da alırken, NBA tarihinde arka arkaya triple doble yapılan maçlarda kaydedilen en yüksek +/- istatistiğinde de +73 ile (öncesinde James Harden: +61) Harden'ı geride bıraktı.