SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Alperen Şengün'den tarihe geçen performans

NBA’de Houston forması giyen Alperen Şengün Chicago’ya karşı kaydettiği 20 sayı 11 ribant ve 11 asistle Houston tarihinde üst üste triple double ilk pivot oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Alperen Şengün’den tarihe geçen performans

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez triple-double yaptı. Rockets'ın Chicago Bulls deplasmanında 143-107 kazandığı maçta yaklaşık 26 dakika süre alan Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt, 11 asistlik performans sergiledi. Milli basketbolcu, bu sezon 9 maçta double-double ve 2 karşılaşmada triple-double yapmayı başardı.

Alperen Şengün, Rockets tarihinde üst üste triple-double yapan ilk pivot olurken, James Harden'ın ardından bunu başaran ikinci Houston oyuncusu oldu. Milli yıldız Nikola Jokic ile birlikte, arka arkaya maçlarda triple double yapan 22 yaş veya daha genç tek pivot unvanını da alırken, NBA tarihinde arka arkaya triple doble yapılan maçlarda kaydedilen en yüksek +/- istatistiğinde de +73 ile (öncesinde James Harden: +61) Harden'ı geride bıraktı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
12 Eylül ve 28 Şubat işkencecisi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü!
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G20’de dünyaya ’Gazze’ mesajı: Derhal kalıcı ateşkes
Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan disipline sevk edildi! MSB’den kılıçlı korsan yemin açıklaması: Disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz
CANLI | Bebek katili Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Duruşmanın ilk gününden detaylar... Kim ne söyledi? Ne kadar ceza isteniyor?
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri
Hakan Meriçlililer’den Gülse Birsel’e destek çıkışı! Vural Çelik’in ölümünün ardından hedef olmuştu! Evimi o aldı
Victor Osimhen’den Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek açıklama: Hiçbir teklifle ilgilenmiyorum
Baba değil yaratık! Boşanma aşamasındaki eşini arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı |Minik yavru devlet korumasında
Lübnan ile ateşkes Gazze’ye ret! Hizbullah ile 60 günlük anlaşma | İşte anlaşma şartları...
G20’de diplomasi trafiği: İlk temas ev sahibiyle! Başkan Erdoğan MIKTA Liderler Buluşması’na katıldı
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mourinho’nun yıldızı Türkiye yolunda! Şu an sadece geçimini sağlıyor
DEM Parti’ye terör baskını: Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltında
Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam
Askeri harekat öncesi arka kapı diplomasisi! Ankara - Şam hattına takoz koyanlar kim? Başkan Erdoğan’dan Esad’a tarihi uyarı
SON DAKİKA