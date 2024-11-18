PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Osayi-Samuel: Mourinho'dan iyisi yok!

Fenerbahçeli Osayi-Samuel, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Jose Mourinho’dan daha iyi bir teknik direktörle bugüne kadar hiç çalışmadığını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Osayi-Samuel: Mourinho’dan iyisi yok!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

26 yaşındaki yıldız Bright Osayi-Samuel, Nijerya basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'deki günlerine değinen Osayi "Türkiye'de hayat güzel. Sakatlığımı atlattım ve oynamaya başladım. Önemli olan oynayabildiğim kadar maç oynamak" sözlerini sarf etti.

Jose Mourinho ile ilişkilerinin nasıl olduğu hakkındaki soruyu yanıtlayan tecrübeli bek "Mourinho ile çalışmak çok güzel bir şey. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız. Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum" ifadelerini kullandı. Son olarak Manchester United maçı hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu "Nijerya halkına kendimi daha iyi tanıtma fırsatı buldum" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20’de Gazze’nin sesi olacak
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Türk Telekom
İzmir’deki 5 kardeşin ölümü hakkında özel ekip! Başkan Erdoğan: Bakanlık çocukları almalıydı
Bebek katili Yenidoğan çetesi için hesap vakti | Hakim karşısına çıkacaklar! Ne kadar ceza isteniyor?
Çalışmadan emeklilik! Nereye ve nasıl başvurulmalı? Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?
CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ’deki Soykırımcı Türk Devleti yazısına ses çıkarmadı
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ’saha’ dışına itti: Geçiş izni alamadı ziyaretini iptal etti
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme | İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu A Haber’e konuştu! Çocuğun yüzü niye mosmor?
1800 prim günü olana maaş! Kimler bu haktan yararlanıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte erken emeklilik rehberi
CHP’den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan’ı şikayet ettiler: Onun seveni yoktur
Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten anlar! Yarışmacı tüm jokerlerini tek soruda kullandı olan oldu
PKK elebaşı Mustafa Karasu talimat verdi İmamoğlu Mardin’de DEM’lendi! Kandil’den İBB Eş Başkanı itirafı... Kasrı Kanco’nun kanlı geçmişi
Galatasaray sol kanat transferinde Jesper Karlsson’u gözüne kestirdi!
Okan Buruk’tan Galatasaraylıları üzebilecek Victor Osimhen açıklaması
SON DAKİKA