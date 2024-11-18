Osayi-Samuel: Mourinho’dan iyisi yok!

26 yaşındaki yıldız Bright Osayi-Samuel, Nijerya basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'deki günlerine değinen Osayi "Türkiye'de hayat güzel. Sakatlığımı atlattım ve oynamaya başladım. Önemli olan oynayabildiğim kadar maç oynamak" sözlerini sarf etti.

Jose Mourinho ile ilişkilerinin nasıl olduğu hakkındaki soruyu yanıtlayan tecrübeli bek "Mourinho ile çalışmak çok güzel bir şey. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız. Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum" ifadelerini kullandı. Son olarak Manchester United maçı hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu "Nijerya halkına kendimi daha iyi tanıtma fırsatı buldum" dedi.