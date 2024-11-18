Kerem Aktürkoğlu’nun Galler maçında kaçırdığı penaltı Portekiz’de de gündem oldu

A Milli Takım'ın Uluslar B Ligi'nde Galler ile oynadığı maçın 88. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayan Benficalı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Portekiz'de de geniş yankı buldu.

Record, 'Türkiye, Galler karşısında galibiyeti kazanabilirdi ama Benfica'nin oyuncusu penaltıyı kaçırdı. Takım arkadaşları Kerem'i teselli ederken kendisi takımından ve Türk halkından özür diledi" ifadelerini kullandı. O Jogo ise "Aktürkoğlu karşılaşma boyunca çeşitli hücum hareketleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Buna rağmen 88. dakikada penaltı kaçıran Kerem, maça damga vuran isim oldu" dedi. A Bola da milli yıldız için, "Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki egemenlik fırsatını heba etti. Benficalı oyuncu maçta baskı altında kaldı ve etkisizdi' değerlendirmesini yaptı.