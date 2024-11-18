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Fener'in Talisca formülü!

Talisca’nın 12 milyon Euro’luk maaşının takımda bazı isimleri rahatsız edebileceğini düşünen yönetim, bu paranın yarısını ödemek istiyor. Gerekirse Al Nassr’ın iknası için ciddi bir kiralama ücreti verilebileceği de belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Fener’in Talisca formülü!

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Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler, Al Nassr formasını giyen Brezilyalı yıldızın transferi için büyük büyük bir uğraş veriyor. İstanbul'a gelen Suudi kulübünün sportif direktörü Adrian Esparraga ile masaya oturan yönetim adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

'BEDELSİZ'E SOĞUKLAR
Ancak görüşmeleri yürüten sportif direktör Mario Branco bir yandan da takım içi dengeleri korumak adına hamleler yapıyor. Anderson Talisca'nın 12 milyon Euro'luk maaşının takım için de bazı önemli isimlerde rahatsızlık yaratabileceğini düşünen Branco'nun Brezilyalı yıldızı olabildiğince az bir maaşa buraya getirmek istediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe iki formül üzerinde duruyor. Sarı-Lacivertliler öncelikle bedelsiz bir kiralama ve Talisca'nın maaşının yarısının karşılanacağı bir anlaşma zemini üzerinde duruyor. Ancak Al Nassr'ın bu teklifi yetersiz bulduğu ifade ediliyor.

TALISCA KABUL ETTİ!
Fenerbahçe yönetiminin bu nedenle ciddi bir kiralama bedeli ödemeye de hazır olduğu öğrenildi. Bu durumda Anderson Talisca'ya 6 milyon Euro ve Suudi kulübüne de bu seviyede bir kiralama ücreti verilmesi gündeme gelecek. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeyi prensipte kabul ettiği de belirlendi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ YOK
Geçmiş yıllarda Anderson Talisca ile ilgili Beşiktaş'ın transferde önceliği olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Fenerbahçe'nin Al Nassr ile yaptığı görüşmelerde, kulüpler arasında böyle bir protokol maddesinin bulunmadığı ortaya çıktı.

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