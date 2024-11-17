İzin öncesi 8 gol

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde U19 takımıyla yapılan çift kale maçta Trabzonspor sahaya; Ahmet, Malheiro, Hüseyin, Lundstram, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Salih, Ozan, Cham ve Enis Destan 11'iyle çıktı. Ayrıca Serkan Asan da maçta görev yaptı. Karşılaşmayı Trabzonspor A takımı 8-1'lik skorla kazanırken sakatlığı bulunan Nwakaeme bu maçta forma giyemedi. Bugün izin yapacak olan Bordo-Mavililer yarın yapacağı çalışmayla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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