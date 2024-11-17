Emeklinin zammı yüzde 16’yı aşacak

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklilerine de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek.

GÖZLER İKİ VERİDE

Şu ana kadar dört aylık enflasyon belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.06'ya, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99'a ulaştı. Zam oranının belli olması için geriye iki veri kaldı.

ZAM + ENFLASYON FARKI

Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta 2024 yıl sonu enflasyon tahminini güncellemişti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ettiklerini, tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu söylemişti. Yüzde 44'lük tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 15.45'e, memurların ve memur emeklilerinin artışının ise yüzde 4.95'lik enflasyon farkıyla yüzde 11.25'e ulaşabileceğini ortaya koymuştu. Yüzde 42'lik alt ve yüzde 46'lık üst sınır ise zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.84-17.05, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 9.70-12.79 aralığında olabileceğini göstermişti.

MEMURA EN AZ 43.859 TL

Artışa ilişkin bir tahmin daha geldi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı yeni anketteki enflasyon tahmini Ocak zamlarına ilişkin ipucunu verdi. Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 sonunda enflasyonun yüzde 44.81 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Bu tahmin, 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranının yüzde 16.09 olabileceğini ortaya koydu. Memurlar ve memur emeklileri bu orana göre yüzde 5.54 enflasyon farkı alacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 11.87'ye ulaşacak. Anketteki tahmine göre en düşük memur aylığı 39 bin 205 liradan 43 bin 859 liraya, memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 19 bin 675 liraya yükselecek.

YÜZDE 44.81 NE GETİRECEK?

- 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini: % 44.81

- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 16.09

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 16.09

- Memur-emeklisi TÜFE farkı: % 5.54

- Memur-emeklisi zam oranı: % 11.87

- En düşük memur maaşı: 43.859 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.675 TL

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