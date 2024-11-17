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Bakü'de Arias pazarlığı! Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu Fluminense ile masaya oturacak

Fatih Terim ile birlikte Azerbaycan’da bir spor zirvesine katılan İbrahim Hatipoğlu, Jhon Arias transferi için Brezilya kulübü yetkilileri ile bir araya gelecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Bakü’de Arias pazarlığı! Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu Fluminense ile masaya oturacak

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Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinde ilk sırada yer alan John Arias için ilk somut adım atılmak üzere... Galatasaray yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Hatipoğlu dün Fatih Terim ile birlikte Azerbaycan'da bir spor zirvesine katıldı. Bakü'deki etkinlik sonrası Hatipoğlu'nun Jhon Arias için Fluminense yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

AYNI YERDE BULUŞUYORLAR
Brezilya ekibi de etkinliğe davet edilen kulüpler arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, transferi 10 milyon Euro'nun altında bir rakama bitirmek istiyor. Galatasaray devre arasında Kolombiyalı kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arias'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilya ekibinde 190 maçta görev alan Arias, 42 gol atarken 42 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, 23 kez formasını giydiği Kolombiya Milli Takımı'nda 3 kez gol sevinci yaşadı.

TERİM İLE UÇTU
Sarı-Kırmızılılar'da transferlerden sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu, efsanelerden Fatih Terim ile birlikte Azerbaycan'a hareket etti. İkili, spor zirvesinde yer alırken Hatipoğlu'nun Arias transferi için görüşme yapacağı bildirildi.

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