Alperen’den 5. triple double

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Los Angeles Clippers karşısında kariyerinin 5. triple double performansını gerçekleştirdi. NBA'deki mücadelede Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 125-104 yendi. 33 dakika süre alan Alperen Şengün, fazla top kullanmayarak savunmada takımına çok katkı verdi.
ALPEREN'DEN 16 SAYI
Şentürk maçı 16 sayı (9/10 serbest atış, 1/3 üçlük, 2/6 ikilik), 10 ribaund, 10 asist, 2 top çalma, 2 blok, 1 top kaybıyla tamamladı. 19 üçlük isabeti bulan Houston'da ayrıca Smith 28 sayı (5/8 üçlük), 11 ribaund, Fred VanVleet 18 sayı (4/8 üçlük), 7 ribaund, 10 asist, Dillon Brooks 17 sayı (5/9 üçlük), 2 asist, Tari Eason 17 sayı, 6 ribaund üretti.