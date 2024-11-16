Nelsson için Betis iddiası

G.Saray'da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan ve kulübeye mahkum olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un tercih etmediği ve takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncuya Betis'in talip olduğu öğrenildi.

7 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Yönetim iyi bir teklif gelmesi durumunda satışa sıcak bakıyor. 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitiyor. 15 kez Danimarka Milli Takım formasını giyen Nelsson bu sezon 10 maçta görev yaptı. Süper Lig'de 6 maçta sadece 265 dakika görev yapabildi.