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Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor

Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren futbolcular skor katkısında bulunmakta zorluk çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın ligde attığı 19 golün 17'sini ilk 11'de başlayan oyuncular kaydetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor

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Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren futbolcular skor katkısında bulunmakta zorluk çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın ligde attığı 19 golün 17'sini ilk 11'de başlayan oyuncular kaydetti.

Ligde 11 maçta 46 kez oyuna müdahalede bulunan Bronckhorst, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı aldı. Siyah-Beyazlılar'da 3 mücadelede kenardan oyuna dahil olan Arnavut futbolcu Ernest Muçi, söz konusu golleri kaydeden isim oldu. 23 yaşındaki futbolcu Antalyaspor ve Galatasaray'a karşı fileleri havalandırmıştı. Van Bronckhorst tarafından 2 karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kullanılan Cher Ndour'un ise 1 asisti var.

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