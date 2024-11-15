Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Milli futbolcunun kendisine gönderdiği imzalı formayı paylaşan Terim, "Aslan evlat, yolun hep açık olsun" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada ise "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla" sözleri yer aldı. Portekiz kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da çıktığı 11 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

TERİM'DEN İNCE JEST

Fatih Terim sosyal medyada Kerem'in kendisine gönderdiği formayı paylaşarak eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu övdü.