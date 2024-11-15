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Şampiyonluk kupası tanıtıldı

FIFA 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupayı tanıttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Şampiyonluk kupası tanıtıldı

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FIFA 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupayı tanıttı. Yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvanın kupası, lüks mücevher firması Tiffany & Co ile iş birliği yapılarak üretildi. Pimle birbirine bağlı ve aynı yörüngede dönebilen 4 diskten olwuşan kupa, tasarımıyla dikkati çekiyor. 24 ayar altın kaplama kupanın iki tarafında da futbol tarihine ilişkin lazerle işlenmiş yazı ve semboller bulunuyor.

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