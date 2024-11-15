Kerem Demirbay’a Bremen kancası

Kerem Demirbay, devre arasında Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Tecrübeli orta sahayı Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in takip ettiği öne sürüldü. Cimbom'da Gabriel Sara'nın transferinden sonra geri plana düşen Kerem'in oynamadığı için mutsuz olduğu biliniyor. Deneyimli oyuncu, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Öte yandan Kerem Demirbay, Ocak'ta takımdan ayrılmak istediğini Teknik Direktör Okan Buruk'a iletti. Galatasaray'a geçen sezon Bayer Leverkusen'den transfer olan futbolcunun Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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