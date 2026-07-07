NATO Zirvesi'nde Grönland meselesi! Frederiksen, Trump'a işittirdi: Satılık değil

Ankara'da NATO Zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri birçok konuyu ele alırken, zirvenin en sıcak tartışma başlıklarından biri okyanus ötesinden, Grönland oldu.

Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ın Danimarka tarafından değil, ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiği yönündeki iddialı çıkışına Danimarka kanadından jet hızıyla rest çekildi.