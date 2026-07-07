NATO Zirvesi'nde Grönland meselesi! Frederiksen, Trump'a işittirdi: Satılık değil
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, ABD ve Danimarka arasında ipleri geren tarihi bir “Grönland” polemiğine sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Külliye’deki açıklamalarında Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini savunmasının ardından, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’den sert ve net bir yanıt geldi: “Grönland satılık değil!” Peki Grönland, ABD için neden bu kadar önemli?
Ankara'da NATO Zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri birçok konuyu ele alırken, zirvenin en sıcak tartışma başlıklarından biri okyanus ötesinden, Grönland oldu.
Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ın Danimarka tarafından değil, ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiği yönündeki iddialı çıkışına Danimarka kanadından jet hızıyla rest çekildi.
TRUMP'TAN TEHDİT VARİ ÇIKIŞ: "ASKERLERİMİZİ ÇEKERİZ!"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland meselesini yeniden dünya gündemine taşıdı. Danimarka'nın Grönland'a yeterince bütçe ayırmadığını iddia eden Trump, adanın stratejik olarak tehlike altında olduğunu savundu.
Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Grönland, Danimarka'ya yardımcı olmuyor, Danimarka gerçekten Grönland'a para harcamıyor. Ama ABD için önemli bir yer ve etrafı Çin ile Rus gemileriyle çevrili; yani muhasara altında.
Grönland'ın Danimarka tarafından değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi lazım. Rusya'ya karşı Avrupa'nın korunmasına yardımcı oluyoruz. Bu iki şeye (enerji ve göç) dikkat etmezlerse artık bir Avrupa kalmayacak yakın zamanda. Gerekirse bütün askerlerimizi oradan çekebiliriz."
DANİMARKA'DAN ANKARA'DA JET REST: "GRÖNLAND SATILIK DEĞİL"
Trump'ın bu hamlesine, NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den yanıt gecikmedi. Danimarka basınına konuşan Frederiksen, Trump'ın "kontrol" taleplerini kesin bir dille reddederek adanın satılık olmadığını yineledi.
Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın ABD'nin bir parçası olmak istemediğini ifade eden Frederiksen, "Grönland elbette satılık değil. Bunu en başından beri açıkça belirttik." dedi.
Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini aktardı.
Peki Grönland ABD için neden bu kadar önemli?
DOĞAL KAYNAKLAR AÇISINDA ZENGİN
Kritik coğrafi konumu dolayısıyla Rusya'dan ve diğer ülkelerden gelecek askeri tehditlere karşı ABD balistik füze uyarı sistemi için hayati önemde görülen ada, buzulların erimesiyle açığa çıkacak doğal kaynaklar açısından da zengin.
Arctic Institute'un konuyla ilgili çalışmalarına göre, Grönland, Arktik bölgesindeki konumu neticesinde geniş bir kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye (MEB) sahip. Grönland'ın kıta sahanlığı, kıyıdan başlayarak Kuzey Buz Denizi, Atlantik Okyanusu ve Labrador Denizi'ne doğru yüzlerce kilometre uzanıyor.
UNCLOS 76. maddesine göre, kıta sahanlığının varsayılan uzunluğu kıyı devletinin temel çizgilerinden itibaren en az 200 deniz mili. Kıyı devletleri, temel çizgilerinden 350 deniz miline kadar genişletilmiş bir kıta sahanlığı talep etme hakkına sahip.
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehditlerinin altından yüzyıllık anlaşma çıktı. ABD ile Danimarka arasında Grönland pazarlığı bir ilk değil. Bundan yüz yıl önce 1917'de ABD Grönland'a karşılık ABD Virjin Adaları'nı 25 milyon dolara satın almıştı. O adalardan biri ise özellikle son aylarda gündemden düşmeyen Jeffrey Epstein'ın pedofili adası.