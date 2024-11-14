Roma’dan teklif yok

TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı, bir TV pragramında açıklamalarda bulundu. "Roma'nın Vincenzo Montella'ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?" sorusuna Kazancı, "Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize, gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden hoşnut. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum" dedi. Kazancı "Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası'na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN