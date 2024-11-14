Göztepe hazırlığı sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yardımcı Antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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