3 transfer istedim

Şenol Güneş, "Eldekilerle devam edeceğiz. Devre arası için stoper, forvet ve orta sahada hücuma dönük oyuncu konuştum. Hücumda gol sayısını artırmak için bu tip oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Elimizde sol tarafta Nwakaeme, sağ kanatta Visca gibi oyuncularımız var ama burayı nasıl kapatır, ne kadar kapatabilir emin değiliz" şeklinde konuştu. Güneş, Southampton forması giyen Onuachu ile ilgili olarak, "Onuachu'nun kulübüyle sorunları var. Vermediler ama satamadılar. Son maçlarda kadroya alıp oyuna sokuyorlar. Pazarlamak için bence. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Gelişmelere göre takip edilecek bir iş. Şu an bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

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