Aralık 2020'de yönetim kuruluna sunulan Rusya stratejisi kapsamında Kremlin ile yakın bağları bulunan isimlerin yer aldığı en zengin 200 Rus vatandaşından oluşan bir liste hazırlandığı ve varlıklı Rus müşterilerden elde edilen gelirin 2023 yılına kadar 28 milyon avrodan 50 milyon avroya çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Bankanın Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Rusya'dan çekilme kararı aldığını açıklamasına rağmen sürecin henüz tam olarak tamamlanmadığı belirtildi.

Deutsche Bank’ın ABD Başkanı Donald Trump dönemi verilerine ilişkin ihlalleri gizlediği iddia edildi.