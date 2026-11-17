Deutsche Bank’tan 15 milyon belge sızdı: Rusya, Epstein ve Trump detayları… Hisseler çakıldı
Deutsche Bank hakkında sızdırılan milyonlarca belge, bankanın kara para aklamayı önleme sistemlerindeki ihmalleri ve müşteri verilerinin gizlenmesine yönelik usulsüzlükleri ifşa etti. Üst Yönetici Christian Sewing’in yüksek risk alma yönündeki tutumuna ilişkin kritik iddiaları barındıran dosyada, cinsi sapık Jeffrey Epstein transferleri ve Trump’ın verilerinin gizlenmesi gibi çarpıcı başlıklar yer aldı. Belgelerde, bankanın yaptırımlara rağmen Kremlin ile yakın bağı olan Rus zenginlerle iş hacmini büyütmeyi hedeflediği aktarıldı. 2012 yılından bu yana 18,6 milyar avro ceza ve uzlaşma bedeli ödeyen Deutsche Bank, Alman borsasında yüzde 6’ya varan değer kaybı yaşadı.
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla sızdırılmış iç belge, kurumun geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarını, denetim zafiyetlerini ve yüksek riskli müşteri ilişkilerini ortaya çıkardı.
Aralarında Der Spiegel, ZDF, Financial Times, The New York Times, Le Monde ve Kyodo News'in de yer aldığı uluslararası medya kuruluşlarından 200'den fazla araştırmacı gazetecinin dahil olduğu "Inside Deutsche Bank" adlı çalışma kapsamında iki ifşacının paylaştığı e-posta, iç denetim raporu, yönetim kurulu tutanağı ve uyum dosyası mercek altına alındı.
RUSYA İLE GİZLİ SAKLI PLAN
Sızdırılan belgeler, Deutsche Bank'ın Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki isimler dahil olmak üzere Rus iş insanlarıyla iş ilişkilerini genişletmeyi hedeflediğini gösterdi.
Dış hukuk danışmanlarının Eylül 2020'de ABD'deki finansal düzenleyici kurumlara bankanın Rusya'dan çekilmeyi ciddi şekilde değerlendirmesi yönünde tavsiyede bulunmasına ve kurum içi mali suç uzmanlarının uyarılarına rağmen banka yönetiminin farklı bir yol izlediği tespit edildi.
Aralık 2020'de yönetim kuruluna sunulan Rusya stratejisi kapsamında Kremlin ile yakın bağları bulunan isimlerin yer aldığı en zengin 200 Rus vatandaşından oluşan bir liste hazırlandığı ve varlıklı Rus müşterilerden elde edilen gelirin 2023 yılına kadar 28 milyon avrodan 50 milyon avroya çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.
Bankanın Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Rusya'dan çekilme kararı aldığını açıklamasına rağmen sürecin henüz tam olarak tamamlanmadığı belirtildi.
HİSSEDARLARDAN GİZLEDİ
Belgelerde, 2018 yılında göreve gelen Üst Yönetici Christian Sewing'in skandalları geride bırakma vaadine karşın kapalı kapılar ardında daha yüksek risk alınması yönünde baskı kurduğu, uyum birimlerinin uyarılarını göz ardı ettiği ve bilançoyu etkileyebilecek bazı kritik sorunları hissedarlarla paylaşmadığı yer aldı.
Uyum eksiklikleri, kurumsal yönetişim zafiyetleri ve bilgi teknolojileri altyapısındaki aksaklıkların sıralandığı belgelerde, bankanın düzenleyici otoritelere fiilen "hukuk ve düzenin dışında faaliyet gösterdiğini" itiraf ettiği görüldü.
İfşacılar yaptıkları ortak açıklamada, Rus iş insanlarının hesapları gibi kritik konuları kamu yararı doğrultusunda ifşa ettiklerini belirterek bankanın üst yönetiminde ve kurum kültüründe köklü bir revizyona ihtiyaç olduğunu vurguladı.
EPSTEIN İŞİN İÇİNDE
Güney Afrika merkezli Barracuda Media koordinesinde ve Almanya'daki Veri ve Araştırma Merkezi'nin (DARC) teknik desteğiyle yürütülen araştırmada, bankanın cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkili yaklaşık 600 milyon dolarlık şüpheli para transferine aracılık ettiği belirlendi.
Bu tutarın daha önce kamuoyuna yansıyan rakamların çok üzerinde olduğu kaydedildi.
TRUMP'I İFŞALADILAR
Ayrıca bankanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017 yılında vergi beyannamelerini yanlışlıkla ifşa ettiği, söz konusu veri ihlalini Beyaz Saray'dan gizlediği ve kriz yönetimine ilişkin Christian Sewing'e doğrudan brifing verildiği ortaya çıktı.
1 TRİLYON DOLARLIK TRANSİT GEÇİŞ
Günlük ortalama 1 trilyon avrodan fazla uluslararası para transferine aracılık eden Deutsche Bank'a ilişkin yayımlanacak yeni haberlerde, Katar kraliyet ailesinden bir isme yapılan gizli ödemeler ile kara para aklamayı önleme sistemlerindeki yapısal açıkların ele alınacağı bildirildi.
HİSSELERİ ÇAKILDI
Gelişmelerin ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 6'ya varan düşüşle Alman borsasında günün en çok değer kaybeden hisselerinden biri oldu.
Deutsche Bank tarafından yapılan yazılı açıklamada, veri sızıntısından kaynaklanan önemli bir mali etki beklenmediği ifade edilerek belgelerde gündeme getirilen konuların "uzun yıllar öncesine, hatta bazı vakalarda 20 yıl geriye dayandığı" savunuldu.
Açıklamada, "İlgili meseleler o dönemde incelenmiş ve düzenleyici otoritelerle paylaşılmıştır. Bugün farklı bir bankayız. Christian Sewing'in liderliğinde Deutsche Bank köklü bir kurumsal dönüşümden geçti." ifadelerine yer verildi.
18,6 MİLYAR AVRO TAZMİNAT ÖDEDİLER
2019-2025 döneminde iç kontrol ve uyum sistemlerini güçlendirmek amacıyla 7 milyar avro yatırım yapıldığı aktarılan açıklamada, kaydedilen ilerlemenin denetim kurumları tarafından teyit edildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca bilgilerin yasal olarak korunan gizli veriler içerdiği aktarıldı.
Geçmişte kara para aklamayla gündeme gelen bankanın 2012 yılından bu yana piyasa manipülasyonu, Rus menşeli kara paranın aklanması ve yetersiz iç denetim gibi ihlaller nedeniyle uzlaşma ve dava tazminatı olarak toplam 18 milyar 600 milyon avro ödediği hafızalarda.
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