Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'nde Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ülkeler arasındaki iş birliğinin ilerlediğini belirterek gelecek yıl ilk kez Quad İş Dünyası Liderleri Forumu'nun düzenleneceğini açıkladı.

"Şİ VE PUTİN'E UKRAYNA SAVAŞINI BİTİRMELERİ İÇİN BASKI YAPACAĞIM" Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini kaydeden Trump, savaşın sonlandırılması konusunda net bir duruş sergileyeceğini belirtti: Trump, "Şi ve Putin'e Ukrayna savaşını bitirmeye yardım etmeleri için baskı yapacağım" ifadesini kullandı.