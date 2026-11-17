"Tavukları Pişirmişem" şarkısıyla eğlendiler! Dilber Ay'ın eski eşi İbrahim Karakaş canlı yayında nişanlandı
2019 yılında vefat eden usta sanatçı Dilber Ay'ın eski eşi İbrahim Karakaş, estetisyen Müge Zopun ile katıldığı canlı yayında nişanlandı. Yüzüklerin takılmasının ardından çiftin merhum sanatçının şarkısıyla kutlama yapması büyük tepki çekerken, Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'in daha önceki "Bir yağlı kapı daha buldun" şeklindeki sert sözleri yeniden gündeme geldi.
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