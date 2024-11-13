PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Futbol Plus rekorlara doymuyor

Her geçen gün daha da büyüyen yeni nesil haber platformu Futbol Plus son 1 ay içinde tam 100 milyon görüntülenmeyi aşarak erişilmesi çok zor bir rekora imza atmayı başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Futbol Plus rekorlara doymuyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk futbolunun yeni nesil haber platformu Futbol Plus gündeme yayınları ile damga vurmaya devam ediyor. Dijital mecralarda yayınlarını sürdüren ve her geçen gün daha da büyüyen Futbol Plus, son bir ayda 100 milyon görüntülenme değerini aşarak ulaşılması çok zor bir başarıya imzasını attı.

Ses getiren özel haberleri, gündemi belirleyen röportajları ve usta yorumcularla yapılan canlı yayınları ile çok geniş kitlelere ulaşan Turkuvaz Medya Grubu'nun spor platformu Futbol Plus; Youtube, Facebook, Tiktok ve Instagram üzerinden yaptığı yayınlarla büyük ses getirmeyi başardı. Futbol Plus, bünyesine son bir ayda tam 53 bin yeni abone katarak da büyümesini sürdürdü. Yenilikçi içerikleriyle Türk futbolunun dijital sahnesinde önemli bir yer edinen platform, futbol gündemini belirlemeye devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederim
Trump dönemi ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme: Yönünü Ankara’ya çevirecek
Provokatör Nasuh Mahruki gözaltına alındı
Yeni asgari ücret herkese yansıyacak! Formüllere göre ne kadar olacak? Hangi gelir ve ödemeleri etkileyecek?
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğa uğurlandı! Tutuklu babaya özel izin
Galatasaray’da Osimhen’in tapusu için 25 milyon Euro’luk operasyon!
Terör devleti İsrail’den Gazze’deki yaralı sivillere dron saldırısı! İngiliz doktor Mamode: Bomba düştükten sonra çocukları vuruyorlar
Donald Trump sözünü tuttu: Elon Musk Hükümet Verimliliği Bakanı oldu!
Kaz Dağları’ndaki talanın ardından İmamoğlu ailesi çıktı!
Başkan Erdoğan’dan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesinde peş peşe temaslar! Keir Starmer, Aliyev, Tokayev...
Pedofiliye göz yuman İngiltere Kilisesi Ruhani lideri istifa etti
Donald Trump ekibini belirliyor! ABD medyasından flaş iddia: Marco Rubio ve Michael Walz! İkisi de Türkiye düşmanı
Narin’in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?
CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev! Sokaklarda çöp yığınları oluştu
Azerbaycan’da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor
SON DAKİKA