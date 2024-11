Futbol Plus rekorlara doymuyor

Türk futbolunun yeni nesil haber platformu Futbol Plus gündeme yayınları ile damga vurmaya devam ediyor. Dijital mecralarda yayınlarını sürdüren ve her geçen gün daha da büyüyen Futbol Plus, son bir ayda 100 milyon görüntülenme değerini aşarak ulaşılması çok zor bir başarıya imzasını attı.

Ses getiren özel haberleri, gündemi belirleyen röportajları ve usta yorumcularla yapılan canlı yayınları ile çok geniş kitlelere ulaşan Turkuvaz Medya Grubu'nun spor platformu Futbol Plus; Youtube, Facebook, Tiktok ve Instagram üzerinden yaptığı yayınlarla büyük ses getirmeyi başardı. Futbol Plus, bünyesine son bir ayda tam 53 bin yeni abone katarak da büyümesini sürdürdü. Yenilikçi içerikleriyle Türk futbolunun dijital sahnesinde önemli bir yer edinen platform, futbol gündemini belirlemeye devam ediyor.