1 golü 120 milyon Euro

Suudi Ekibi Al Hilal'in geçen sezon başında kadrosuna kattığı Neymar'ın sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Körfez ekibiyle 2 yıllık kontrat imzalayan ve senelik 40 milyon Euro civarı bir ücret alan Sambacı'nın kazancı bununla da sınırlı değil.

Neymar, Suudi ekibinden gol başı 120 milyon Euro, asist başına ise 40 milyon Euro kazanıyor. Şu ana kadar 7 maçta forma giyen Neymar maç başına ise 17. 1 milyon Euro alıyor. Topla buluşma başına 306 bin Euro'yu cebine koyan 32 yaşındaki futbolcu dakika başına ise 280 bin Euro alıyor.