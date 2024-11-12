Ünlü şarkıcı Hadise kesenin ağzını açtı! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye'nin en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan ve gerek sahneleri gerek aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, son olarak oyunculuğa merak sarmıştı. Seda Bakan'la bir projede yer alan Hadise, aldığı para ile de çok konuşulmuştu. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için 10 milyona anlaşan Hadise, gelir kapısına bir yenisine daha eklemişti. Kazandığı kadar tarzına da dikkat eden ve dünyaca ünlü markalardan şaşmayan Hadise, bu kez taktığı saatle gündeme geldi.

PIRLANTALARLA DOLU!

Çok fazla saat takmayan güzel popçu, geçtiğimiz günlerde doğum günü partisinde ezber bozdu. Kendine dünyaca ünlü Patek Philippe marka saat alan ve bu özel günde koluna takan Hadise, adeta parladı. Çünkü markanın 25. yılına özel olan bu saatte 34 adet pırlanta bulunuyor. Öte yandan bu saatin değeri ise dudak uçuklattı. Hadise'nin kolun taktığı bu saat 40 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 465 TL değerindeydi.