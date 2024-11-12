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Dünyanın gözü çılgın dövüşte

Mike Tyson ve Jake Paul arasında 16 K-a sım’daki maç için nefesler tutuldu. İki tarafa da 40 milyon Dolar ödülün dağıtılacağı mücadelede 80 bin bilet satıldı. Mücadele Netflix’ten yayınlanacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Dünyanın gözü çılgın dövüşte

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Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma geçti. Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayınlanacak. Texas'ta 80 bin kişilik stadyumda yapılacak maç için tüm biletler satıldı. VIP koltuklar ise 1,5 milyon Sterlin'den alıcı buldu. Kazanana da kaybedene de 40 milyon Dolar'ın verileceği mücadelede nakavtlar serbest olacak ve koruma kaskı olmayacak. 2 dakikalık sekiz raunttan yapılacak dövüş, 14 onsluk eldivenlerle yapılacak.

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