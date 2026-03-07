Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ana temasıyla iftar programı düzenlendi. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Bu salondaki hanım kardeşlerimden başlayarak muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte; bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.

Siz kardeşlerimin yanı sıra evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evlatları kadar kahraman olan şehit analarının; hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının; Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini buradan hürmetle selamlıyorum.

"YÜREĞİ YANIK İRANLI ANNELERİ SELAMLIYORUM"

Bağırlarına basarak okula gönderdikleri kız çocuklarının bugün mezarına sarılan yüreği yanık İranlı anneleri ayrıca selamlıyor, ülkemizdeki kadınlar adına kendilerine bir kez daha taziyelerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaştığımızı ifade ediyorum.

Yine bu vesileyle Afrika'nın yoksul ve cefakâr kadınlarının, Afganistan'ın, Arakan'ın, Somali'nin mazlum kadınlarının; İsrail'in kendi topraklarında huzura hasret bıraktığı Lübnanlı kadınların; Batı'da sinema, moda ve medya sektörlerinin acımasız dişleri arasında ezilen, şiddete ve istismara uğrayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine Türkiye'den hem dayanışma mesajlarımızı hem de kucak dolusu selamlarımızı gönderiyorum.

Savaşlar ve zulümlerde hayatını kaybedenlerle birlikte ülkemizde teröre ve şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlara Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.

"YAKIN ÇEVREMİZDE KADINLARIN ZOR GÜNLER YAŞADIĞI DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Değerli kardeşlerim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü küresel ölçekte kadın sorunlarının ağırlaştığı, özellikle yakın çevremizde kadınların çok zor günler yaşadığı bir dönemde karşılıyoruz.

Maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Bugün dünya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliğiyle karşı karşıya. Bundan en çok kadınlar mağdur oluyor. Bugün dünyada batıl inançlardan, asabiyeden, yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan ayrımcılık var. Bu durum en çok kadınları olumsuz etkiliyor. Bugün dünyayı devasa bir markete dönüştüren tüketim çarkı öncelikle kadınlık onurunu hedef alıyor, en fazla kadın emeğini sömürüyor.

Gazze'de İsrail'in iki yıl boyunca katlettiği yetmiş iki binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar. Suriye'de 13,5 yıllık zulmün ardından kayıplarını yüreklerine gömerek yeniden hayata tutunmaya çalışanların çoğu kadın ve çocuklar. Afrika'da kıtlığın, açlığın ve her gün biraz daha derinleşen yoksulluğun yükü altında ezilen yine kadın ve çocuklar. Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü sırtlanmak zorunda kalanların ekseriyeti aynı şekilde kadın ve çocuklar.

Vicdan sahipleri olarak hepimiz bunu görüyor ve bu hazin tablodan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Sadece görmekle kalmıyor, aynı zamanda tepkimizi de ortaya koyuyoruz.

