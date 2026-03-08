ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik orantısız bir güçle başlattığı ve özellikle sivillerin hedef alındığı saldırılar sürüyor. ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk 36 saatinde 3 binden fazla hassas güdümlü mühimmat ve füze savunma sistemi kullanılması yeni bir tartışma başlattı. Mühimmat stoklarının bu hızla tüketilmesi ABD ve İsrail stokları ile ilgili panik yaratırken Washington'dan dikkat çeken hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar devam ederken üretim hızlarını artırmaları amacıyla savunma sanayii şirketleriyle bir araya geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahlar'ın üretimini 4 katına çıkarmayı kabul ettiler" ifadelerini kullandı. Trump, söz konusu şirketlerin üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardıklarını kaydetti.
KONGRE DEVRE DIŞI BIRAKILDI
ABD yönetimi, İran'a karşı süren savaşın yoğunlaştığı bir dönemde Kongre inceleme sürecini devre dışı bırakmak için "acil durum" yetkisini kullanarak İsrail'e 151.8 milyon dolarlık olası silah satışı yapılmasına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, 151.8 milyon dolarlık olası satış; 12 bin BLU-110A/B genel amaçlı bomba gövdesi ile mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetlerini içeriyor. Ayrıca 2 milyar dolarlık mühimmat satışı da yapılacak. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu ürün ve hizmetlerin İsrail'e acil olarak satılmasının "ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından gerekli olduğu" konusunda karar verdiği aktarılırken bu sebeple Silah İhracatı Kontrol Yasası uyarınca bu satış için ABD Kongresi'nin inceleme şartının uygulanmayacağı ifade edildi. Olası satışın ana yüklenicisinin Texas merkezli Repkon USA şirketi olacağı kaydedilen açıklamada, bomba gövdelerinin bir kısmının mevcut stoklardan transfer edileceği belirtildi.
TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ: İRANÇOK AĞIR BİR DARBE ALACAK
ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaş bugün 9. güne girerken ABD Başkanı Donald Trump kritik açıklamalarda bulundu. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mezud Pezekşiyan'ın sözlerine atıfla "İran özür diledi ve Ortadoğu'daki komşularına teslim olup artık onlara saldırmayacağını söyledi" dedi. Trump "Bu vaat sadece ABD ve İsrail'in amansız saldırıları sayesinde verildi" ifadelerini kullandı ve "İran çok sert vurulacak!" dedi. Öte yandan ABD'de yapılan yeni bir anket, Amerikalıların yüzde 56'sının İran'a yönelik saldırılara karşı çıktığını ortaya koydu. Anketlere göre, Avrupalıların çoğunluğu da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına karşı.
IRAK SAVAŞI'NIN MİMARI RİCEBEYAZ SARAY'DA
ABD'de eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, önceki gün Beyaz Saray'a girerken görüntülendi. Rice, özellikle 2003 Irak Savaşı sürecinde Washington yönetiminin dış politika kararlarında etkili isimlerden biri olarak öne çıktı. Rice, Trump yönetiminin amacının İran'ı bölgede askeri bir güç olmaktan çıkarmak olduğunu belirtti.
KYB BAŞKANI TALABANİ: REJİM DEĞİŞİKLİĞİOLASI DEĞİL
Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalarda tırmanış yaşanacağını düşündüğünü belirtti. Fox News'e konuşan Talabani, İran'daki siyasi durum hakkında, "Şu anda rejim değişikliği olası görünmüyor" dedi. İran tarafından "koşulsuz teslimiyet" geleceğini düşünmediğini söyleyen Talabani, "Rejim 45 yıldır bunu planlıyor ve şiddetli bir direniş bekleyebilirsiniz" diye konuştu. Irak'tan İran'a yönelik İranlı Kürtleri içeren silahlı bir sınır ötesi operasyon yürütülüp yürütülmediği sorusuna ise Talabani, "Benim gördüğüm yok. Bunun aslında olumsuz bir etkiye sahip olabileceği de söylenebilir. İranlılar herkes gibi çok milliyetçilerdir. Kürtlerin ülkelerinde bölünmeye neden olacağından endişe duyarlarsa bu, halkı ayrılıkçı harekete karşı birleştirebilir" dedi. ABD ve İsrail basınında, son günlerde, ABD yönetiminin Irak'taki İranlı silahlı gruplarla görüştüğü ve Tahran yönetimine karşı bu gruplara destek vermeye başladığı yönünde haberler yayınlanmış, Amerikalı yetkililer ise bunları yalanlamıştı.
ZEYNEP'İN KATİLİSİNİZ
ABD ve İsrail, 28 Şubat'tan bu yana İran'ı hedef gözetmeksizin vuruyor. Saldırılar sırasında okullar, hastaneler, çocuk parkları vuruldu. Saldırılarda 5 bin 535'i konut 6 bin 668 sivil noktanın hedef alındı. Sivil can kaybı 1332'ye ulaştı. Katledilenlerden biri de 2 yaşındaki Zeynep Sahebi'ydi. Başkent Tahran'da Zeynep bebek için yapılan cenaze töreninde acı boğazlara düğüm oldu. Zeynep bebeğin fotoğrafıyla ağıtlar yakıldı. Yakınları kefene sarılmış minik kızın cansız bedenine son kez dokunurken tabutun üstüne konulan oyuncak bebeği görenler de gözyaşlarına boğuldu.