Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani

KYB BAŞKANI TALABANİ: REJİM DEĞİŞİKLİĞİOLASI DEĞİL

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalarda tırmanış yaşanacağını düşündüğünü belirtti. Fox News'e konuşan Talabani, İran'daki siyasi durum hakkında, "Şu anda rejim değişikliği olası görünmüyor" dedi. İran tarafından "koşulsuz teslimiyet" geleceğini düşünmediğini söyleyen Talabani, "Rejim 45 yıldır bunu planlıyor ve şiddetli bir direniş bekleyebilirsiniz" diye konuştu. Irak'tan İran'a yönelik İranlı Kürtleri içeren silahlı bir sınır ötesi operasyon yürütülüp yürütülmediği sorusuna ise Talabani, "Benim gördüğüm yok. Bunun aslında olumsuz bir etkiye sahip olabileceği de söylenebilir. İranlılar herkes gibi çok milliyetçilerdir. Kürtlerin ülkelerinde bölünmeye neden olacağından endişe duyarlarsa bu, halkı ayrılıkçı harekete karşı birleştirebilir" dedi. ABD ve İsrail basınında, son günlerde, ABD yönetiminin Irak'taki İranlı silahlı gruplarla görüştüğü ve Tahran yönetimine karşı bu gruplara destek vermeye başladığı yönünde haberler yayınlanmış, Amerikalı yetkililer ise bunları yalanlamıştı.