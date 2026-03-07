Rapora göre, İran'ın askeri ve dini kurumları, lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü senaryosunda dahi iktidarın devamlılığını sağlayacak kapasiteye sahiptir.

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin hazırladığı bir rapor, geniş kapsamlı bir askeri harekatın İran'daki mevcut yönetimi devirme ihtimalinin düşük olduğu sonucuna varmıştır.

ABD istihbarat kurumlarının hazırladığı gizli bir rapor, geniş kapsamlı bir askeri harekâtın bile İran'daki mevcut yönetimi devirmesinin düşük ihtimal olduğunu ortaya koydu. Washington Post'un ulaştığı rapora göre, İran'ın köklü askeri ve dini kurumları böyle bir saldırıya rağmen iktidarı koruyabilecek kapasiteye sahip.

ABD İSTİHBARATINDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi (National Intelligence Council - NIC) tarafından hazırlanan raporun, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı askeri operasyonlardan yaklaşık bir hafta önce tamamlandığı belirtildi. Rapora aşina üç kaynağın Washington Post'a verdiği bilgiye göre değerlendirmede, ABD'nin İran liderliğine yönelik sınırlı veya geniş kapsamlı askeri operasyonlarının olası sonuçları analiz edildi.

İstihbarat analizinde, İran'ın dini ve askeri yönetim yapısının, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi gibi bir senaryoda bile iktidarın devamlılığını sağlayacak mekanizmalara sahip olduğu vurgulandı. Bu nedenle İran'daki parçalı muhalefetin ülke yönetimini ele geçirme ihtimalinin "düşük" olduğu sonucuna varıldı.