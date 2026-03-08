CANLI YAYIN
Karşıyaka Belediyesi'nde maaş isyanı | CHP'li yönetim işçilerin ücretini 8 aydır ödemiyor

Aylardır maaş alamayan Karşıyaka Belediyesi çalışanları, çocuklarının eğitim gördüğü belediye kreşinin ücretini ödeyemez hale geldi. Belediye ise maaşlarını alamadıkları için ödeme yapamayan işçilerden kreş borçlarını faiziyle birlikte tahsil etmek için talepte bulundu.

  • İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı KENT A.Ş. işçileri 8 aydır maaş alamadıklarını açıkladı.
  • Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube'nin çağrısıyla Karşıyaka Çarşısı'nda eylem yapan işçiler, 5 yıldır düzensiz maaş aldıklarını belirtti.
  • İşçiler Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait maaşların ödenmediğini duyurdu.
  • Her bir işçinin yaklaşık 400 bin TL alacağı bulunduğu ve iki yıl önceki toplu iş sözleşmesi farklarının da yatırılmadığı ifade edildi.
  • İşçiler maaş alamadıkları için borç batağına düştüklerini, tefecilere başvurduklarını ve kira ödemelerinde zorlandıklarını aktardı.

İzmir'de 5 yıldır maaşlarını düzensiz alan Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı KENT A.Ş. işçileri 8 aydır da maaş alamıyor. Günlerdir seslerini duyurmaya çalışan işçiler dün de sokağa çıkıp "Başkan maaşlarımızı ödemiyor" diye haykırdı. Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube'nin çağrısıyla Karşıyaka Çarşısı'nda yapılan eylemde 'Alın terimiz gasp edilemez', 'KENT AŞ işçisi köle değildir' ve 'Direne direne kazanacağız' sloganları atıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Yıldız Ünsal. (Görseller sosyal medyadan alınmıştır)

Eylemde, 5 yıldır tam maaş alınmadığına dikkat çekilirken, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait maaşların da ödenmediği vurgulandı. Ayrıca, iki yıl önceki toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının da yatırılmadığı belirtildi. Her bir işçinin yaklaşık 400 bin TL'lik alacağının bulunduğu kaydedildi.

Karşıyaka Belediyesi'nde maaş isyanı | CHP'li yönetim işçilerin ücretini 8 aydır ödemiyor-2

'TEFECİLERİN ELİNE DÜŞTÜK'
Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre mağdur işçiler yaptıkları açıklamada, "Arkadaşlarımız borç batağında. Tefeciye düşen işçiler var. Bankalara faiz ödemekten bıktık. Arkadaşlarımız evinin geçimini sağlayabilmek için akşamları ikinci işte çalışıyor. Kiramızı ödeyemiyoruz. Kirasını ödeyemediği için ev sahibi ile davalık olan arkadaşlarımız çok. Evlerimizde huzur kalmadı. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı boşanma aşamasına geldik. Çocuklarımıza harçlık bile veremiyoruz. Yol parası bulamadığı için işe dahi gelemeyen arkadaşlarımız var. Artık bıçak kemiğe dayandı. Karşıyaka Belediyesi maaş ödemediği çalışanlarından belediyenin kreşine ödeme yapılmadığı için tutarı faiziyle geri istiyor" diye konuştu. İşçiler "Haftalık küçük ödemelerle geçinmeye zorlanıyoruz. Bizler parklarda, bahçelerde, sosyal tesislerde ve belediyenin her yerinde çalışan işçiler olarak sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz. Karşıyaka halkından destek bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

