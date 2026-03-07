CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile kritik temas: Türkiye'den arabuluculuk mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile kritik temas: Türkiye'den arabuluculuk mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Starmer ve Başkan Erdoğan, Fotoğraflar: Takvim, AA

GÜNDEM İRAN

Liderler, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan Türkiye-İngiltere iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

İran'a İsrail-ABD saldırıları

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ARABULUCULUK MESAJI

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti.

