Türkiye-İngiltere iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğu vurgulandı.

Erdoğan, barış odaklı çabaların sürdüğünü ve hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu ifade etti.

Starmer ve Başkan Erdoğan, Fotoğraflar: Takvim, AA

GÜNDEM İRAN

Liderler, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan Türkiye-İngiltere iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.