Samet attığı gol ile Mert Hakan da yaptığı asistle geceye damga vurdu!

Cezası nedeniyle Sivasspor maçını tribünden izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ilk 11'de sürprizlere imza attı. Hafta içinde AZ Alkmaar önünde sergilenen futbola büyük tepki gösteren ve özellikle savunma hatalarına isyan eden Portekizli hoca, Becao ve Djiku'yu kulübeye göndererek Samet Akaydın'i ilk 11'e aldı.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Bu sezon sadece Samsunspor maçında 14 dakika forma giyebilen milli futbolcu hem attığı gol hem de performansıyla tam not aldı. Mourinho ayrıca bu sezon 5 maçta 29 dakika oynattığı Mert Hakan Yandaş'a da 11'de forma verdi. Yıldız futbolcu da hem yaptığı asist hem penaltı öncesi pası hem de futboluyla büyük alkış aldı.



ŞANSINI ÇOK İYİ KULLANDI

Bu sezon ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giyen Samet Akaydın sahanın en iyilerinden birisiydi. Milli futbolcu sezonun geri kalanı için iyi bir alternatif olduğunu gösterdi.