Okan Buruk: Çok kolay penaltı çalıyorlar

Evinde Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli hoca, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Aleyhimize çok kolay 2 penaltı verildi. Major hata olarak daha çok konuşması gereken taraf Galatasaray. Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Daha önce de verildi. Bundan sonra da verilecek" dedi. Buruk, "Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük. Icardi yeni sezon kampına yetişecektir" diye konuştu.