Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşklarını gözden uzak yaşıyor!

Başroldeki aşk, gerçeğe dönüştü. Aynı tiyatro oyununda yer alan Evrim Alasya ile Kerem Alışık yeni bir aşka yelken açtı. İlişkileriyle gündemde olan Evrim Alasya ve Kerem Alışık, aşklarını gözlerden uzak yaşamak için de sık sık yurt dışına çıktı.

Paris tatili dönüşü ise İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Yorgun görünen ikili muhabirlerin "İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermemeyi tercih etti. Muhabirlerin "Evrim Hanım, neden konuşma gereği duymuyorsunuz?" sorusu üzerine Kerem Alışık devreye girdi. "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok, her şey göründüğü gibi ortada" diyerek konuyu kapattı.