CANLI YAYIN
Geri

6 yıllık sır perdesi aralanıyor: Gülistan Doku dosyasında 1+1 ev mercek altında

Tunceli'de 6 yıl önce Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğü iddia edilen Gülistan Doku ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Özel ekip, öğrenci evi olarak görünen ve Doku'nun da kaldığı eve yoğunlaştı!

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
6 yıllık sır perdesi aralanıyor: Gülistan Doku dosyasında 1+1 ev mercek altında
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı. Kaybolduğu iddia edilen Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 kişi tutuklandı.

Mustafa Türkay Sonel, cinayetten tutuklandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Yürütülen soruşturmada, yeni bir detaylara ve delillere ulaşıldı.

KiRAYI 3. ŞAHISLAR ÖDEDİ

Şüphelerin odağında bu kez Tunceli'deki 1+1 ev vardı. Öğrenci evi olarak görünen evin kirasının başka bir isim tarafından ödendiği anlaşıldı. Genç kızın cesedine ilişkin bir ip ucu aranırken, soruşturmada önemli bir detaya ulaşıldı.
Kente bir öğrenci evi tespit edildi.

Eski vali Tuncay Sonel
Öğrenci evi şeklinde kullanılan ve kirası üçüncü şahıslar tarafından ödendiği ifade edilen 1+1 evin sırrı çözülmeye çalışılıyor.
Soruşturma dosyasında giren evin Gülistan Doku bağlantısı da araştırılıyor..
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6 yıllık sır perdesi aralanıyor: Gülistan Doku dosyasında 1+1 ev mercek altında-2 6 yıllık sır perdesi aralanıyor: Gülistan Doku dosyasında 1+1 ev mercek altında-3 6 yıllık sır perdesi aralanıyor: Gülistan Doku dosyasında 1+1 ev mercek altında-4
Esenyurt'ta Galatasaray şampiyonluk kutlamasında bıçaklı saldırı: 1 yaralı
SONRAKİ HABER

Şampiyonluk kutlamasında bıçaklı saldırı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler