Mustafa Türkay Sonel, cinayetten tutuklandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Eski vali Tuncay Sonel

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı. Kaybolduğu iddia edilen Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 kişi tutuklandı.Yürütülen soruşturmada, yeni bir detaylara ve delillere ulaşıldı.Şüphelerin odağında bu kez Tunceli'deki 1+1 ev vardı. Öğrenci evi olarak görünen evin kirasının başka bir isim tarafından ödendiği anlaşıldı. Genç kızın cesedine ilişkin bir ip ucu aranırken, soruşturmada önemli bir detaya ulaşıldı.Kente bir öğrenci evi tespit edildi.Öğrenci evi şeklinde kullanılan ve kirası üçüncü şahıslar tarafından ödendiği ifade edilen 1+1 evin sırrı çözülmeye çalışılıyor.Soruşturma dosyasında giren evin Gülistan Doku bağlantısı da araştırılıyor..