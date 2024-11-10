Son aday Cristiano Biraghi! Fenerbahçe’de sol bek transferi için gündeme İtalyan yıldız geldi

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sakatlanması ve sezonu kapatmasından sonra sol beke takviye yapmak için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertliler'de gündeme gelen son isim ise Cristiano Biraghi oldu. Fenerbahçe, Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmak için büyük uğraş veriyor. İtalyan yıldızı özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği öğrenildi. Portekizli hocanın, İtalyan futbolcunun transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu belirtildi.

16 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2028 yılından beri Fiorentina'da top koşturan Biraghi, hücuma verdiği destekle adından söz ettiriyor. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan İtalyan futbolcu, Fiorentina dışında İnter, Pescara, Granada ve Verona gibi takımların da formasını giydi. Başarılı sol kanat oyuncusu için şimdiye kadar 9.6 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Bu sezon 12 karşılaşmada görev alan Biraghi'nin 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, 16 kez İtalyan Milli Takım formasını giydi.