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Salah için Barcelona iddiası

Liverpool ile henüz sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu için La Liga ekibi Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Salah için Barcelona iddiası

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Liverpool ile henüz sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu için La Liga ekibi Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi. Bordo-Mavili takımda bu sezon etkileyici sonuçlar almayı başaran Hansi Flick, gelecek sezon Mısırlı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

Ancak Katalan devi, bu transferde yalnız değil. Haberde Salah için Suudi Arabistan takımlarının da devreye gireceği belirtildi. Salah ilerleyen yaşına rağmen İngiliz devinin en önemli oyuncuları konumunda. Mısırlı yıldız forvet Salah'ın sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

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