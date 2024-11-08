Büyük hüsran

Fenerbahçe Hollanda'dan yaralı dönüyor... Kanarya UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında Hollanda'da AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi. Maçın 19. dakikasında F.Bahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Samuel'in ortasında Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere attı. 37'de Dzeko'nun şutunda top kalecide kaldı. İlk yarıda gol olmayınca devre 0-0 sona erdi.

EN-NESYRI PENALTI KAÇIRDI

Maçın 59. dakikasında Parrot'un ortasında Daal çaprazdan yaptığı vuruşla Alkmaar'ı 1-0 öne geçirdi. 61'de F.Bahçe'nin kazandığı penaltıyı kullanan En-Nesyri'nin vuruşunu Oduro kurtardı. Ancak En-Nesyri 70'de Dzeko'nun ortasında yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. Ancak 75'te Smit, Alkmaar'ı yeniden öne geçirdi: 2-1. 88'de Kasius yaptığı vuruşla skoru ilan etti: 3-1. Böylece Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini almış oldu.

EN-NESYRI ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI

Fenerbahçe'nin golcü yıldızı En-Nesyri, Alkmaar karşısında 1 penaltı atışından yararlanamadı. Sarı-Lacivertli futbolcu penaltı kaçırdıktan sonra takımının beraberlik golünü kaydetti. En Nesyri bu sezon resmi karşılaşmalarda 4. golünü atarken tüm gollerini kafayla atmış oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE İLK YENİLGİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4. maçında ilk mağlubiyetini Alkmaar karşısında aldı. Kanarya grupta daha önce 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

EDIN DZEKO BU KEZ 11'DE

Faslı golcü Youssef En- Nesyri, 3 maç sonra yedek kaldı. M.United ve Bodrum FK maçlarında gol atan Faslı futbolcu, Trabzonspor önünde ise Fred'in golünde asisti yapan isim olmuştu. Mourinho, AZ Alkmaar karşısında forvette Dzeko'yu oynattı.