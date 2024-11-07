Giovanni van Bronckhorst maç sonrası futbolcularını övdü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2-1 kazandıkları Malmö maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, "Bizim için önemli bir galibiyet. 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık dedi.

SEMİH BUGÜN İYİ BİR İŞ ÇIKARDI

Van Bronckhorst, "Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da maçları kazanıyorsunuz" diye konuştu. 49 yaşındaki teknik adam," Maccabi maçını kazanırsak 9 puana ulaşacağız. Gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşacağız" şeklinde konuştu. Gio, "Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Gelişiyor. Bugün onun için önemliydi, gol attığı için de mutluyum" ifadelerini kullandı.



BRONCKHORST İLKİ YAŞADI

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst dünkü maçta ilki yaşadı. 49 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi kariyerinde üst üste iki galibiyeti ilk kez Beşiktaş'ın başında elde etti.



IMMOBILE TRİBÜNDEN İZLEDİ

Sakatlığı sebebiyle Malmö maçında forma giyemeyen İtalyan forvet karşılaşmayı tribünden takip etti. 34 yaşındaki golcü, Başakşehir maçında da görev yapamayacak. Ciro'nun milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor



Semih Kılıçsoy maç sonrası, "Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Hem ligde hem Avrupa'da gelmek istiyoruz. Taraftarlarımızı çok seviyorum. Bana destek oluyorlar, çok seviyorlar. Ben de elimden geleni yapıyorum" dedi.

SONUNA KADAR SAVAŞTIK

Gecenin yıldızlarından biri olan Jonas Svenson maç sonunda yaptığı açıklamada, "Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi oynamadık belki ama sonuna kadar savaştık" dedi.