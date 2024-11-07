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Aslantepe’de zorlu randevu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün Tottenham’ı ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Aslantepe’de zorlu randevu

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Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bugün evinde İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maç, TRT 1'den yayımlanacak. Karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak...

Cezası sona eren Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera bu maçta forma giyebilecek. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak. Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden Cimbom, 'Kupa 2'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, Premier Lig'de ise 10 maçta 5 galibiyet elde etti. Topladığı 16 puanla 7. sırada yer alıyor.

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