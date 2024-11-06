Beşiktaş’ın rakibi Malmö

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Sven Jablonski yönetecek. Öte yandan Beşiktaş'ta kimin forvet oynayacağı belli oldu. Sakatlığı olan Immobile'nin yerine Semih Kılıçsoy ilk 11'de tercih edilecek. Van Bronckhorst'un Mustafa Hekimoğlu'nu karşılaşmada yedekte tutacağı gelen bilgiler arasında. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Paulista ve Rashica'nın da bugün Siyah-Beyazlı takımın ilk 11'inde olacağı belirtildi.

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