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Şarkıcı Derya Uluğ Kıbrıs'ta 9 milyon TL’ye ultra lüks bir daire satın aldı!

Şarkıcı Derya Uluğ, KKTC’yi ikinci adresi yaptı. Gazimağusa’nın İskele bölgesinde 9 milyon TL’ye ultra lüks bir daire aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Şarkıcı Derya Uluğ Kıbrıs’ta 9 milyon TL’ye ultra lüks bir daire satın aldı!

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Sevilen şarkıcı Derya Uluğ ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi, aranjör Asil Gök, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözde bölgelerinden İskele'de büyük bir yatırım hamlesine imza attı. Çift, Gazimağusa'da yer alan Grand Sapphire Blu'dan lüks bir ev satın aldı. Çiftin aldığı dairenin fiyatının ise 200 bin pound (Yaklaşık 9 milyon lira ) olduğu iddia edildi. Kıbrıs'ta yatırım yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Uluğ, Kıbrıs'ın hayatlarında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

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