MHK Başkanı Arda Kardeşler hakkında konuştu

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbideki yönetimi nedeniyle eleştirilen Arda Kardeşler için açıklama yaptı. Gündoğdu, dinlendirme karşılığının 4-6 hafta olduğunu söyledi.

MHK Başkanı "Beşiktaş Kulübü'nün başka talepleri de oldu. Başka kulüplerin de talepleri olabilir. 'Hıncımız geçmedi' diye bir şey okudum ve çok üzüldüm. Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Arda ile birlikte ben de ödeyeceğim. Bunun dinlenme süresini kamuoyu görecektir. Beşiktaş kulübünün isteğinden dolayı değil MHK'nin normları olduğu için dinlenecek. Bunun bizim skalamızdaki karşılığı net olarak 4 ila 6 hafta. Adil olsun diye 8 pozisyonu biz kendi içimizde değerlendirmeye aldık. Gözümüzden kaçar diye UEFA'da görevli olan arkadaşlarımıza da bunları gönderdik. Kendisi yanlış kararlar verdiğinin farkında ve çok üzüldüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.