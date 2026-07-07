İmamoğlu davasında sıra 76 itirafçıda... Adli tatil sonrasında konuşacaklar

Mahmut Övür'ün Sabah gazetesindeki "76 gerçek itirafçı konuşursa" başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye bir yılı aşkın süredir başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk davalarını konuşuyor. Ama durun, haksızlık etmeyelim; ortada sadece sıradan bir "yolsuzluk" yok. Karşımızda, belediye rantının kaldıraç olarak kullanıldığı, siyasetin yeniden dizayn edildiği muazzam bir mühendislik harikası var!

Tabii bu yerli ve milli gerçekle ilk kez yüzleşmek birilerini acayip öfkelendiriyor. Hemen o tanıdık, o çocuksu savunma refleksine sarılıyorlar: "Ama hocam ötekiler de yolsuzluk yapmadı mı?"

İşte bu çocukça savunmaların gölgesinde, Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri" iddiasıyla yargılandığı o meşhur İBB davasında artık sona yaklaşılıyor. Hâliyle, salondaki gerilim de sinir uçlarını zorluyor. Son duruşmada mahkeme hâkiminin bile sabrı taştı da milletvekili Suat Özçağdaş'ı işaret ederek, "Milletvekili diye burada her türlü soytarılığı yapamazsınız" demek zorunda kaldı.