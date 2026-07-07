NATO öncesi F-35 iddiası: Trump Ankara'da duyuracak! ABD basını yazdı: NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var
Ankara’da düzenlenen tarihi 36. NATO Zirvesi öncesi ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi. New York Times, Ukrayna ve Suriye krizlerindeki kritik rolüyle "NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var" analizini yaparken; ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede, uzun süredir kriz konusu olan F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışını duyurmaya hazırlandığını öne sürdü.
Ankara NATO tarihinin en önemli zirvelerinden biri olan 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirvenin başlamasına saatler kala dünya liderleri birer birer Türkiye'ye gelirken New York Times, dikkat çeken bir analiz yayımladı. ABD gazetesi ayrıca, Trump'ın zirvede, Türkiye'ye F-35 satışını duyuracağını öne sürdü.
"NATO'NUN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"
"NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var" başlığını kullanan New York Times, Ukrayna Savaşı'nın, Türkiye'nin ittifaka katkısının daha iyi anlaşılmasını sağladığını belirtti.
"ERDOĞAN TRUMP'I ETKİLEME KONUSUNDA EŞSİZ BİR LİDER"
Türkiye'nin dünyadaki konumunun değiştiğini vurgulayan New York Times, "Artık Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin istediği şeylere sahip: büyük bir ordu, canlı bir savunma sanayisi ve Donald Trump'ı etkileme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip bir lider." ifadelerini kullandı.
Özellikle geçtiğimiz birkaç yılın, Türkiye'nin NATO'ya kattıklarının daha iyi anlaşılmasına yol açtığını belirten NYT, "Türkiye'nin geniş diplomatik ilişkileri sadece Doğu ve Batı'daki büyük ülkeleri değil, Balkanlar, Afrika ve Orta Doğu'yu da kapsamaktadır. Türkiye bu ilişkilerini çeşitli krizlerde arabuluculuk yapmak için kullanmıştır." dedi.
Ankara'nın, diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'nin kaosa sürüklenmesini engellemeye yardımcı olduğunu, Gazze görüşmelerinde Hamas ile iletişimi sağladığını ve savaş süresince İran ile temaslarını sürdürdüğünü hatırlatan NYT, Türkiye'nin NATO için değerinin anlaşılmasına en çok katkı sağlayan konunun Ukrayna Savaşı olduğunu belirtti.
New York Times ayrıca "Türkiye, ABD'den sonra ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip. Karadeniz'e deniz erişimini kontrol ediyor ve NATO'nun güney kanadının büyük bir bölümünü oluşturuyor." İfadelerini kullandı.
TRUMP F-35 SATIŞINI DUYURACAK İDDİASI
Erdoğan'ın Başbakan olduğu ve ABD'de ise Eski ABD Başkanı George W. Bush'un yönetimde olduğu 2004'ten sonra ilk kez Türkiye'de zirve düzenlendiğini belirten New York Times, Trump'ın zirvede F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye satmak istediğini açıklamasının beklendiğini bildirdi.
"Erdoğan düzenlemeseydi katılmazdım"
Trump, geçtiğimiz günlerde Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte, "Eğer bu etkinlik Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenmeseydi, sanırım katılmazdım" demişti.
Üst düzey dört yönetim yetkilisi, ulusal güvenlik yetkililerinin çıkmazı aşmak adına haftalarca yürüttüğü perde arkası çalışmaların ardından, politikada yaşanacak bu değişikliği aktardı. Yetkililer, Trump'ın bu adım önündeki kongre ve hukuk engellerini nasıl aşacağına dair detaylarda kısmen ayrışsa da Trump'ın savaş uçaklarını Türkiye'nin eline ulaştırma niyetini en azından belli etmesini beklediklerini ifade etti.