NATO öncesi F-35 iddiası: Trump Ankara'da duyuracak! ABD basını yazdı: NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var

Ankara'da NATO zirvesi

Ankara'nın, diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'nin kaosa sürüklenmesini engellemeye yardımcı olduğunu, Gazze görüşmelerinde Hamas ile iletişimi sağladığını ve savaş süresince İran ile temaslarını sürdürdüğünü hatırlatan NYT, Türkiye'nin NATO için değerinin anlaşılmasına en çok katkı sağlayan konunun Ukrayna Savaşı olduğunu belirtti.

New York Times ayrıca "Türkiye, ABD'den sonra ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip. Karadeniz'e deniz erişimini kontrol ediyor ve NATO'nun güney kanadının büyük bir bölümünü oluşturuyor." İfadelerini kullandı.