Fidan'dan NATO Zirvesi mesajı: Ankara İttifakın geleceğine yön verecek

NATO'nun yeni dönemde yalnızca mevcut tehditlere karşı reaksiyon gösteren bir yapı olmaması gerektiğini vurgulayan Fidan, stratejik kapasite inşasına odaklanan, uzun vadeli ve bütüncül bir güvenlik vizyonunun hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. ABD ile Avrupa arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını belirten Fidan, buna rağmen bu gerilimlerin Ankara'daki NATO Zirvesi'nde yönetilebileceğini söyledi. Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımının, sorunların yönetimi açısından önemli bir unsur olacağını dile getirdi. SAHNE ANKARA'DA KURULUYOR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin NATO üyelerini tarihi bir dönemde ağırlamaya hazır olduğunu belirten Fidan, "Ankara'da sahne hazır" ifadesini kullandı. Fidan, Ankara'da alınacak kararların yalnızca bugünün acil güvenlik sorunlarına çözüm üretmekle kalmayacağını, önümüzdeki yılların Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisini de şekillendireceğini vurguladı.

Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde tüm müttefikleri ağırlayacağını belirten Fidan, zirvede alınacak kararların sadece bugünün değil, önümüzdeki yılların tüm Avrupa-Atlantik güvenlik haritasını ve askeri stratejilerini belirleyeceğini vurguladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arlşiv ve AA'dan alınmıştır.) TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin sürdüğünü belirten Fidan, bunun yanında Rusya ile diplomatik temas ve diyalog kanallarının açık tutulmasının da Avrupa güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade etti. Takvim Kaynak Tercihleri