Fidan'dan NATO Zirvesi mesajı: Ankara İttifakın geleceğine yön verecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen toplantıda ve NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde merkezi bir aktör olduğunu vurguladı. Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, yalnızca mevcut güvenlik sorunlarına değil, İttifakın geleceğine ve Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisine yön verecek kararların alınacağı kritik bir platform olacağını ifade etti.
NATO'nun yeni dönemde yalnızca mevcut tehditlere karşı reaksiyon gösteren bir yapı olmaması gerektiğini vurgulayan Fidan, stratejik kapasite inşasına odaklanan, uzun vadeli ve bütüncül bir güvenlik vizyonunun hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. ABD ile Avrupa arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını belirten Fidan, buna rağmen bu gerilimlerin Ankara'daki NATO Zirvesi'nde yönetilebileceğini söyledi.
Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımının, sorunların yönetimi açısından önemli bir unsur olacağını dile getirdi.
SAHNE ANKARA'DA KURULUYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin önemine dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin NATO üyelerini tarihi bir dönemde ağırlamaya hazır olduğunu belirten Fidan, "Ankara'da sahne hazır" ifadesini kullandı.
Fidan, Ankara'da alınacak kararların yalnızca bugünün acil güvenlik sorunlarına çözüm üretmekle kalmayacağını, önümüzdeki yılların Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisini de şekillendireceğini vurguladı.
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin sürdüğünü belirten Fidan, bunun yanında Rusya ile diplomatik temas ve diyalog kanallarının açık tutulmasının da Avrupa güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade etti.
AVRUPA DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ
Avrupa'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Fidan, ABD'nin yük paylaşımına ilişkin çağrılarının bir baskı ya da tehdit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.
Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmasının hem NATO'nun geleceği hem de Avrupa'nın stratejik dayanıklılığı açısından kritik önem taşıdığını kaydeden Fidan, Ankara Zirvesi'nde Avrupa ile ABD arasında karşılıklı suçlamaların ön plana çıkmasını beklemediğini söyledi.
Fidan ayrıca, zirvenin hazırlık sürecindeki en kritik aşamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımını sağlamak olduğunu, bunun başarılmasıyla önemli bir eşiğin geçildiğini dile getirdi.
ANKARA ZİRVESİ YOL GÖSTERİCİ OLACAK
Kolektif savunmanın NATO'nun temelini oluşturmaya devam ettiğini belirten Fidan, değişen stratejik ortam nedeniyle çok boyutlu tehditlere karşı konuşlandırılabilir askeri kabiliyet, güçlü savunma sanayii ve operasyonel hazırlığın ön plana çıktığını ifade etti.
Avrupa savunma sanayii iş birliğine yönelik kısıtlamaların verimliliği azalttığını ve müdahale kabiliyetini zayıflattığını belirten Fidan, bu engellerin artık stratejik bir yük haline geldiğini söyledi.
Avrupa savunma girişimlerinin tüm NATO müttefiklerini kapsaması gerektiğini vurgulayan Fidan, şu değerlendirmede bulundu: "Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır; daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir İttifak."