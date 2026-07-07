Gideon Saar’dan bir skandal açıklama daha! Dışişlerinden tepki: Soykırım ve ilhak suçlarını gizlemeye çalışıyor
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, Bakan Hakan Fidan’ın "soykırım çağrısı" yaptığını iddia eden skandal iftiralarına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Yapılan açıklamada, bu asılsız iddiaların eş güdümlü bir dezenformasyon kampanyası olduğu belirtilerek, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki soykırımı ve işgal politikalarını gizlemek için kasıtlı olarak gündemi saptırmaya çalıştığı vurgulandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Türkiye hakkında asılsız iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Saar'ın Bakan Hakan Fidan'ın soykırım çağrısı yaptığına yönelik iftirasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.
İSRAİL SOYKIRIM VE İLHAK SUÇUNU GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in Türkiye'ye yönelik dezenformasyon kampanyası yürüttüğü belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde İsrailli yetkililer tarafından belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulan asılsız iddialar, bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır.
Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır.
Öte yandan, söz konusu çabalar artık uluslararası kamuoyunu ikna etmemekte; Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını, bölgedeki işgal ve ilhak politikaları ile istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gizlemeyi başaramamaktadır.
Türkiye'nin amacı, bölgedeki tüm ülke ve halkların barış, istikrar ve refah içinde yaşamasıdır.
Bu anlayışla, bir kez daha İsrail'i yapıcı ve barışçı bir politika izlemeye çağırıyoruz.
Türkiye olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz."
SAAR'DAN ANKARA'YA BİR İFTİRA DAHA
Saar son günlerde her platformda Türkiye'ye yönelik iftiralar atıyor. Son olarak Saar, Bakan Fidan'ın Yahudiler için soykırım çağrısı yaptığını iddia etti ve şu skandal ifadeleri kullandı:
"Türkiye Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları açık bir soykırım çağrısıdır. Yahudi halkı, bu tür sözlere sessiz kalındığında neler yaşandığını çok iyi biliyor. Soykırıma giden yolun ilk adımı, insanların insanlıktan çıkarılmasıdır."