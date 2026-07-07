Gideon Saar’dan bir skandal açıklama daha! Dışişlerinden tepki: Soykırım ve ilhak suçlarını gizlemeye çalışıyor

Gideon Saar

SAAR'DAN ANKARA'YA BİR İFTİRA DAHA

Saar son günlerde her platformda Türkiye'ye yönelik iftiralar atıyor. Son olarak Saar, Bakan Fidan'ın Yahudiler için soykırım çağrısı yaptığını iddia etti ve şu skandal ifadeleri kullandı:

"Türkiye Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları açık bir soykırım çağrısıdır. Yahudi halkı, bu tür sözlere sessiz kalındığında neler yaşandığını çok iyi biliyor. Soykırıma giden yolun ilk adımı, insanların insanlıktan çıkarılmasıdır."

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya