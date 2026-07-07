NATO'nun uzay gücü Türkiye ile büyüyor! İki yerli uydu katkısı
Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak.
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Türkiye, NATO'nun uzay alanındaki kolektif kabiliyetlerine yerli ve milli teknolojileriyle katkı sunmaya hazırlanıyor.
İttifakın uzay ve uydu altyapısındaki rolünü güçlendiren Türkiye, geliştirdiği iki yerli gözlem uydusunu NATO'nun ortak uzay kapasitesine entegre edecek. Bu adımla Türkiye, savunma ve istihbarat alanındaki stratejik katkısını bir üst seviyeye taşımış olacak.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel