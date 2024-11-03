Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı "Geçen sene biz 5 kırmızı kart görürken Galatasaray'ın 1 kırmızı kart görmesi normal mi? Aynı takım, Avrupa'da 5 kırmızı kart gördü. Bu tesadüf müdür? Bu durumu sormak bizim görevimiz değil mi? Bu sene de yine benzer görüntü ortaya çıkmaya başladı. Son 10 ve 5 senenin tablosuna bakın. Fenerbahçe'nin en azından 1 şampiyonluğunun olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu yapı camiamızın kaderiyle oynuyor" dedi.

BORÇ 12 MİLYAR 571 MİLYON TL

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Sarı-Lacivertli kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu resmen açıkladı. Ayrıca toplam gelirin 8 milyar 318 milyon TL olduğu belirtilirken; toplam gider ise 8 milyar 593 milyon TL olarak ifade edildi.

UYANIN FENERBAHÇELİLER

Sözlerine devam eden Koç "99 puan topluyoruz. 6 derbinin 4'ünü kazanıyoruz. Deplasmanda 1 kez puan kaybediyoruz ama yine şampiyon olamıyoruz. Hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör hakemleri tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile 'Bu yapıyı açıklayın' diyenler işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın" ifadelerini kullandı.